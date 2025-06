Carlos Santana recandidata-se a presidente da Junta de Freguesia da Golegã

Carlos Santana recandidata-se como independente pelo Movimento 2025 Por Todos a presidente da Junta de Freguesia da Golegã. Quer continuar a ouvir as pessoas, ajudar os que mais necessitam e ser defensor activo das tradições e costumes, além de continuar a dinamizar actividades. Promete criatividade na tentativa de melhorar o financiamento às associações, valorização do património edificado, promoção do turismo e segurança e bem-estar. As prioridades são a criação de oportunidades de emprego, promoção do comércio local e melhoria da qualidade de vida dos fregueses.