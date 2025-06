Francisco Fonseca é a aposta do Chega à Junta da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Francisco Fonseca, de 23 anos, é o rosto da candidatura do Chega à Junta de Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Natural e residente na freguesia, Francisco Fonseca é licenciado em Gestão. Além do percurso académico desempenha funções como gestor de redes sociais e é eleito na assembleia de freguesia desde as últimas autárquicas. Para Francisco Fonseca, a Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa têm potencial para muito mais e recusa que as duas localidades sejam reduzidas a um dormitório de Lisboa. Entre as prioridades da candidatura destaca a segurança, a limpeza urbana, o fim das ciclovias ineficazes, a resolução dos problemas de estacionamento e trânsito e o combate à corrupção e ao desperdício de recursos públicos.