Frederico Antunes é o candidato do Chega à Câmara de Benavente

O gestor e deputado municipal Frederico Antunes, 43 anos, vai ser o cabeça-de-lista do Chega à presidência da Câmara de Benavente nas eleições autárquicas deste ano. O candidato, que reside em Santo Estêvão, aponta duras críticas à gestão comunista, que governa o concelho desde 1977, considerando que Benavente vive “um nível de estagnação absolutamente gritante” e que “tudo está por fazer” no que diz respeito ao desenvolvimento económico. Frederico Antunes destaca como eixos principais da sua candidatura a aposta na inovação, ciência e tecnologia, a resolução do problema da habitação e o que classifica como “controlo objectivo da imigração”. “As zonas periféricas da Área Metropolitana de Lisboa, como é o caso de Benavente, começam a ser afectadas e isso nós não podemos permitir nem concordar”, afirma o candidato. Natural de Lisboa, Frederico Antunes foi eleito deputado municipal em Oeiras em 2021 pelo Chega, cargo que ainda exerce.