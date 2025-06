Iniciativa Liberal de Alenquer junta-se a coligação que apoia Francisco Guerra

A Iniciativa Liberal de Alenquer oficializou o seu apoio à candidatura de Francisco Guerra à presidência da câmara nas autárquicas. O TODOS conta agora com o apoio do PSD, CDS-PP e IL.

A Iniciativa Liberal (IL) de Alenquer formalizou o seu apoio à candidatura de Francisco Guerra à presidência da Câmara Municipal de Alenquer, nas eleições autárquicas de 2025. A candidatura, surgida do movimento de cidadãos Todos, conta já com o apoio do PSD e CDS-PP. Segundo a IL, este apoio resulta de um processo de diálogo aprofundado e construtivo. “Ao abrigo deste entendimento, ficou assegurada a integração de um conjunto de propostas estruturantes que o nosso núcleo considera indispensáveis para promover uma governação mais moderna, eficiente, transparente e centrada nos cidadãos”, lê-se no comunicado da IL.

O partido refere ainda que Francisco Guerra é o candidato capaz de romper com o passado e com um modelo de governação que já não responde às exigências do presente nem aos desafios do futuro. “Estamos convictos de que Francisco Guerra reúne as qualidades humanas e políticas necessárias para liderar uma mudança com ambição, realismo e proximidade, colocando o interesse público acima de qualquer lógica partidária tradicional”, sublinha a IL.