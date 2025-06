Luísa Areosa é candidata pelo Chega à Câmara do Cartaxo

Luísa Areosa foi professora em Santarém e no Cartaxo e filiou-se no Chega em 2020.

A professora aposentada e ex-deputada na Assembleia da República, Luísa Areosa, 66 anos, é a candidata do Chega à presidência da Câmara do Cartaxo. Filiou-se no Chega em Agosto de 2020. Fez parte da concelhia do partido de 2020 a 2023. Em 2021 foi eleita membro da assembleia municipal e em 2023 presidente da mesa distrital de Santarém.

Luísa Areosa nasceu em Lisboa no seio de uma família de militares. Os seus três primeiros anos foram vividos em Goa. Durante 10 anos frequentou um colégio católico em Lisboa. Licenciou-se em Educação Física e em 1985 efectivou como professora no Ribatejo, tendo exercido o seu primeiro ano em Santarém e os restantes no Cartaxo. Trabalhou com alunos com necessidades especiais e fundou o Clube de Natação do Cartaxo onde além de dirigente foi professora durante 13 anos. Foi também dirigente da Federação de Triatlo de Portugal.

De 2006 até 2024, complementou o trabalho de professora com o de venda directa. Tem oito filhos - três enteados do primeiro casamento do seu marido e cinco biológicos - de onde resultam 18 netos.