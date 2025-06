Manuela Dias é candidata do Movimento P’la Nossa Terra à Câmara de Torres Novas

António Rodrigues sai de cena e entra Manuela Dias como protagonista da candidatura ao município de Torres Novas pelo movimento independente.

O Movimento P´la Nossa Terra vai candidatar Manuela Dias, de 64 anos, à presidência da Câmara de Torres Novas. Licenciada em Sociologia e a desempenhar funções de técnica especialista da MEO de Torres Novas, é a escolha do movimento independente que nas últimas eleições autárquicas elegeu um mandato com a candidatura encabeçada por António Rodrigues.

Para a Assembleia Municipal de Torres Novas, o movimento aposta em Margarida Figueira, 49 anos, formada em Economia na vertente Gestão de Empresas e que exerce actualmente funções de técnica de canais digitais no Grupo Montepio. As candidatas foram apresentadas aos apoiantes e simpatizantes do Movimento P’la Nossa Terra na sala de sessões dos antigos Paços do Concelho. Oportunamente, refere o movimento em comunicado, será apresentada a síntese estruturante do programa de candidatura com alusão aos principais objectivos destas candidatas.