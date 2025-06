Marisa Martinha lidera lista da CDU à Junta de Amiais de Baixo

A CDU anunciou Marisa Martinha como candidata à presidência da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo nas eleições autárquicas do próximo Outono. A candidata é assistente operacional de acção educativa, sendo também uma das representantes dos pais no Jardim de Infância de Amiais de Baixo e membro da direcção da Casa do Povo local.

A coligação liderada pelo PCP afirma que a candidatura de Marisa Martinha afirma uma visão clara de progresso para Amiais de Baixo, com propostas concretas. Entre as prioridades está a criação de respostas essenciais relacionadas com o bem-estar das crianças e com mais segurança rodoviária, como a implementação de uma carrinha de transporte para crianças com necessidades educativas especiais, garantindo o acesso regular às terapias em Alcanede sem que os pais tenham de faltar ao trabalho.