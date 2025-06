Oposição quer soluções de estacionamento no centro de Torres Novas

PSD e Movimento P’la Nossa Terra alertam para o problema da falta de lugares de estacionamento que tem impacto negativo no comércio da zona antiga da cidade de Torres Novas.

A falta de estacionamento no centro da cidade de Torres Novas tem sido tema quente e recorrente nas reuniões do executivo camarário, com moradores e comerciantes a queixarem-se do problema. Também a oposição, quer o PSD quer o Movimento P’la Nossa Terra, trouxeram o tema para a agenda política na última reunião, considerando que a falta de estacionamento tem sido prejudicial ao comércio tradicional.

Numa altura em que a Câmara de Torres Novas está a apostar na requalificação do Nogueiral, que vai trazer alterações profundas ao trânsito na zona do Teatro Virgínia, o vereador social-democrata, Tiago Ferreira, alertou que abrir o Parque Almonda ao estacionamento “já não é solução para Torres Novas”. Como solução apontou a abertura do terreiro do mercado ao estacionamento de forma a também promover que as pessoas vão ao mercado. “Vemos o mercado municipal perder capacidade de atracção porque não temos capacidade de estacionamento. A questão do estacionamento é fundamental e é preciso regulamentar o estacionamento em Torres Novas de forma mais exigente”, disse.

Também a vereadora do movimento independente, Carla Correia, defende que o estacionamento deve ser uma preocupação do executivo, sobretudo no centro histórico. “Tudo morre no centro histórico. Os comerciantes vão falando com dor dos seus negócios não se conseguirem aguentar e o estacionamento está interligado. É fundamental para que consigamos levar as pessoas ao centro histórico”, afirmou, sublinhando que “muita gente foge” do centro histórico por não conseguir estacionar o carro.