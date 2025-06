PSD candidata Ricardo Oliveira à Junta de Freguesia de Santo Estêvão

Ricardo Oliveira, actualmente deputado na Assembleia da República, é o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente. “Nunca deixei de estar presente. Sempre estive cá, sempre servi a minha terra”, sublinha Ricardo Oliveira em nota de imprensa, justificando o regresso à política local. A candidatura à junta surge numa altura em que, além de deputado eleito, Ricardo Oliveira é também eleito da Assembleia Municipal de Benavente. Para Ricardo Oliveira, que também é líder da distrital do PSD, esta candidatura insere-se num projecto coletivo, que pretende manter o dinamismo e a ligação à população de Santo Estêvão, Foros de Almada e Vila Nova. “É a continuação do projecto de uma grande equipa, homens e mulheres que todos conhecem e que muito têm feito pela freguesia, com total espírito de entrega”, defende. Ricardo Oliveira insere a sua candidatura num esforço mais alargado do PSD para conquistar também a liderança da câmara municipal. A proximidade ao Governo e o conhecimento acumulado ao longo dos últimos anos são trunfos que o candidato acredita poderem fazer a diferença. “Esse conhecimento e proximidade vão permitir responder melhor aos desafios da nossa freguesia e do concelho”, garante.