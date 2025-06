PSD e CDS continuam coligados em Rio Maior

A Coligação Juntos Pelo Futuro governa o município de Rio Maior desde 2009.

PSD e CDS vão voltar a concorrer em coligação nas eleições autárquicas no concelho de Rio Maior, que governam desde 2009. Os presidentes das estruturas concelhias dos dois partidos firmaram recentemente o acordo para as autárquicas do próximo Outono, rubricado por Filipe Santana Dias, presidente do município, pelo PSD, e por Miguel Santos, vereador do CDS no executivo.

Ambos os partidos afirmam a total confiança no parceiro de coligação para “levar por diante o trabalho que tem sido desenvolvido em Rio Maior. “Esta coligação que lidera com sucesso os destinos do concelho de Rio Maior desde 2009 encara o próximo mandato com a seriedade, a experiência e a certeza de futuro que o quadriénio 2025-2029 exigirá”, dizem em comunicado.

A Coligação Juntos Pelo Futuro diz que tem como objectivo principal garantir que o concelho de Rio Maior continue na linha de desenvolvimento e atractividade que tem demonstrado nas últimas décadas.