Rua recém-asfaltada no Forte da Casa já apresenta anomalias

A Rua Padre Américo, no Forte da Casa, foi recentemente asfaltada, mas já apresenta anomalias em parte do pavimento. De acordo com a Câmara de Vila Franca de Xira, a intervenção está abrangida pela garantia e será corrigida conforme previsto no caderno de encargos, cujo processo se encontra em curso.

Ainda segundo a autarquia, as vias previstas para a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa já se encontram concluídas. Encontra-se em preparação o procedimento de Pavimentação de Vias Municipais 2025-2026, ainda sem vias definidas.