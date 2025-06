Ampliação do cemitério de Aveiras de Cima decorre a bom ritmo

Os trabalhos de alargamento do cemitério de Aveiras de Cima continuam a ser desenvolvidos. A intervenção abrange uma área de 6.211 metros quadrados, incluindo espaço para talhões, zonas de circulação, área coberta e edificada, passeios, muros e espaço verde. Em termos de capacidade, contempla 462 campas, 30 jazigos, 600 ossários e 590 columbários, para guardar urnas com cinzas.

Recorde-se que a obra, que arrancou em Outubro último, tem um prazo de execução de um ano e foi adjudicada por 1,8 milhões de euros à empresa Construaza-Construções e Projetos, Lda. Com esta ampliação, o município de Azambuja diz que vai dar a resposta necessária ao facto de o actual cemitério de Aveiras de Cima estar no limite da sua capacidade, indo, simultaneamente, ao encontro dos anseios da população.