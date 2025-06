Azambuja avança com plano para a integração de migrantes

A Câmara de Azambuja iniciou o processo com vista à criação do Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM), que pretende definir um conjunto de políticas para a integração de diferentes comunidades, enquanto factor de desenvolvimento e fortalecimento das dinâmicas sociais. A autarquia presidida por Silvino Lúcio (PS) adianta que este plano visa também potenciar o trabalho em parceria, através da implementação de estratégias de proximidade entre cidadãos migrantes e a população do concelho de Azambuja.

No âmbito deste processo, cujo desenvolvimento está a cargo da empresa Logframe, realizou-se o primeiro workshop de diagnóstico, a 3 de Junho, no qual estiveram representadas as Juntas de Freguesia de Aveiras de Baixo e de Aveiras de Cima, a Guarda Nacional Republicana, a Segurança Social, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, o Centro Social Paroquial de Azambuja, o Agrupamento de Escolas de Azambuja e um conjunto de empresas instaladas no concelho, entre outras a Politejo, Exide Recycling, Jerónimo Martins, Avipronto e ID Logistics, Americold.