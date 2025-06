Benavente captura 269 vespas asiáticas com 150 armadilhas

A Câmara Municipal de Benavente capturou 269 vespas velutinas (asiáticas) durante a Primavera, através da colocação de 150 armadilhas selectivas espalhadas por várias zonas do concelho. A medida pretende travar a propagação desta espécie invasora, considerada uma séria ameaça à biodiversidade e à segurança pública. A intervenção focou-se na captura das vespas fundadoras, numa fase crucial antes da formação dos ninhos. Esta abordagem é tida como a mais eficaz para reduzir a presença da espécie ao longo do ano.

A vespa velutina é conhecida pelo seu impacto negativo na apicultura, uma vez que tem como principal alvo as abelhas, fundamentais para a polinização das culturas agrícolas. Além disso, a proximidade de ninhos a zonas habitadas representa um risco directo para as populações. De acordo com a autarquia, os benefícios da acção incluem a diminuição do número de ninhos, a protecção das abelhas autóctones, o reforço da segurança das comunidades e a preservação do equilíbrio ambiental. Caso alguém detete um ninho de vespa velutina, deve contactar os serviços municipais e evitar qualquer tentativa de remoção por meios próprios.