Cartaxo de luto por morte de jovem GNR em acidente de viação

Miguel Fialho tinha 28 anos e morreu na sequência de um despiste do automóvel que conduzia.

O jovem militar da GNR Miguel Fialho, do Cartaxo, faleceu num despiste do automóvel que conduzia perto de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, tendo o óbito sido declarado no local. O acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira, 13 de Junho. O jovem de 28 anos prestava serviço no Subdestacamento Territorial de Alcabideche há menos de um ano e estaria de férias. As cerimónias fúnebres decorreram na manhã de terça-feira, 17 de Junho, na Igreja Paroquial do Cartaxo, seguindo o corpo para cremação no crematório de Santarém.

Miguel Fialho foi atleta do Rugby Clube de Santarém, que numa publicação nas redes sociais o recordou com carinho pela sua dedicação, espírito de equipa e amizade. “O Miguel deixa uma marca indelével na história do nosso clube e na memória de todos os que com ele partilharam o campo e a vida”, publicou o clube. Segundo um amigo próximo, Miguel foi também ciclista no clube José Maria Nicolau. “Foi aí que vi a sua força de vontade para com ele e para com os seus. Ele pensava muito nos amigos e na família”, disse. Miguel Fialho trabalhou também como GNR no Cartaxo.