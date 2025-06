Dádiva de sangue na Casa do Campino em Santarém

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar mais uma campanha de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, no dia 20 de Junho, das 15h00 às 19h30. A iniciativa conta com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.