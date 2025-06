Dispositivo de combate a fogos no Oeste mobiliza 144 operacionais na fase crítica

O dispositivo de combate a incêndios na região Oeste, onde se inclui os concelhos de Alenquer e Arruda dos Vinhos, vai mobilizar este ano, na fase mais crítica, um total de 144 operacionais, apoiados por 30 veículos e um meio aéreo. Os dados do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) determinam na fase Charlie (entre 1 e 30 de Junho), para os 12 municípios do Oeste, um aumento para 15 equipas de combate e nove de apoio, num total de 93 homens apoiados por 24 meios terrestres.

Na fase Delta, entre 1 de Julho e 30 de Setembro, o Oeste contará com um efectivo “mais musculado”, contabilizando, no período mais crítico, 18 equipas de combate e 12 de apoio, totalizando 114 operacionais e 30 meios terrestres em permanência no terreno, disse à Lusa o comandante sub-regional de Operações de Socorro do Oeste, Carlos Silva.

Além destes meios, a região contará, em todas as fases, com oito equipas de sapadores florestais, afectas ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com 38 operacionais. Contará igualmente com uma equipa da Guarda Nacional Republicana, com cinco elementos, que assegura o helicóptero de ataque inicial que está sediado na Lourinhã.