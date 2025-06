Estudante do Politécnico de Santarém convocada para o europeu de basquetebol

Márcia da Costa foi convocada para representar Portugal no Campeonato da Europa de basquetebol feminino. Pela primeira vez na história, a selecção nacional feminina marca presença numa fase final do europeu, que se realiza de 18 a 29 de Junho. Márcia é estudante do mestrado em Educação Social e Intervenção Comunitária da Escola Superior de Educação de Santarém. “Orgulhamo-nos do percurso académico e desportivo de Márcia, símbolo de dedicação, resiliência e excelência, dentro e fora dos campos”, afirma o Politécnico de Santarém.