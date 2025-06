Ex-autarca morre em acidente com tractor em Tomar

José Roberto, 81 anos, antigo presidente da Assembleia de Freguesia de Alviobeira entre 2009 e 2013, morreu vítima de despiste do tractor agrícola que manobrava na terça-feira, 10 de Junho, na localidade de Benfica, freguesia de Alviobeira, concelho de Tomar. O alerta para a ocorrência foi dado às 16h08. Para o local foram enviados 13 operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, apoiados por cinco viaturas. Esteve também no local a GNR, SIV Tomar e VMER Médio Tejo.