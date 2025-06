Feira das Profissões no Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano em Santarém

Iniciativa juntou centenas de estudantes e teve como objectivo mostrar aos que estão a terminar o ensino básico o leque de opções disponíveis para seguirem o seu percurso académico.

O Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, em Santarém, promoveu mais uma Feira das Profissões, iniciativa na qual participaram centenas de alunos e encarregados de educação e que teve como objectivo mostrar aos jovens que estão a terminar o 3º ciclo do ensino básico o leque de opções que os aguarda para seguir o seu percurso académico.

Na 13ª edição da iniciativa, que se realizou na escola sede do agrupamento, os jovens estudantes puderam visitar os vários stands montados no recinto, de nove estabelecimentos de ensino: as escolas secundárias Ginestal Machado e Sá da Bandeira, de Santarém, a Escola Profissional do Vale do Tejo, em Santarém, a Gustave Eiffel, no Entroncamento, o CENFIM, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, situada em Tremês, a APPACDM, no Vale de Santarém, e a Escola Profissional de Rio Maior.

O certame, que teve como mote “Terminei o 9º ano, e agora?”, terminou com a apresentação de um espectáculo de dança e representação por parte dos alunos da Escola Secundária Ginestal Machado.