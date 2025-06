Festa dos Santos Populares condiciona trânsito no centro histórico de Santarém

A Festa dos Santos Populares em Santarém, que vão decorrer em vários pontos do centro histórico de 26 a 29 de Junho, vão obrigar ao condicionamento do trânsito automóvel nessa zona da cidade com algumas medidas a estenderem-se durante quase duas semanas. Segundo informa o município, serão implementadas as seguintes alterações: interdição de estacionamento, no período entre as 09h00 de 20 de Junho e as 18h00 de 2 de Julho, no Largo Emílio Infante da Câmara, Largo Dr. Ramiro Nobre, Largo de Marvila e Praça Visconde Serra do Pilar; suspensão da circulação rodoviária na Av. António dos Santos, no troço entre a Rua João Afonso e a rotunda do Largo Cândido dos Reis (sentido sudeste-noroeste); suspensão da circulação rodoviária no Largo de Marvila e Praça Visconde Serra do Pilar.

Está também prevista a suspensão da circulação rodoviária durante alguns períodos do dia, de 26 a 29 de Junho, nas Ruas João Afonso, Elias Garcia e Dr. Mendes Pedroso e nas Travessas do Marecos, das Condinhas, de São Silvestre, dos Pasteleiros, da Misericórdia e das Frigideiras. O percurso alternativo para acesso à zona das Portas do Sol durante a suspensão da circulação rodoviária no troço da Rua João Afonso, será assegurado pelas Ruas Dr. Teixeira Guedes e Capelo e Ivens.