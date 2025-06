Morreu um dos idosos feridos em incêndio num lar de Salvaterra de Magos

O incêndio ocorrido no Lar Adventista para Pessoas Idosas, em Vale Queimado, causou um morto e três idosos feridos permaneciam internados à data do fecho desta edição. Suspeita-se que o fogo tenha tido origem na instalação eléctrica.

Faleceu um dos idosos gravemente feridos com queimaduras no incêndio ocorrido na noite de 13 de Junho no Lar Adventista para Pessoas Idosas (LAPI) em Vale Queimado, a cinco quilómetros de Salvaterra de Magos. O utente de 82 anos encontrava-se no quarto onde as chamas deflagraram. Dos onze feridos registados, permaneciam internadas três pessoas à data do fecho desta edição, no dia 17 de Junho: um idoso no Hospital de São José, com queimaduras, e duas idosas no Hospital Distrital de Santarém, devido à inalação de fumos.

“Neste momento difícil, queremos expressar a nossa mais sincera gratidão por todas as manifestações de apoio e solidariedade que temos recebido de diferentes instituições, famílias, amigos e membros da comunidade. Aos familiares e amigos do nosso utente falecido, endereçamos as mais sentidas condolências, reafirmando que o LAPI está a prestar todo o apoio necessário aos familiares neste momento de dor. Continuamos comprometidos com o bem-estar e segurança de todos os nossos utentes e profissionais”, publicou a instituição nas redes sociais.

O incêndio, que mobilizou várias corporações de bombeiros e GNR, foi rapidamente extinto e as causas estão a ser investigadas, embora, segundo O MIRANTE apurou, poderá ter tido origem na instalação eléctrica. A ala foi prontamente evacuada e os utentes foram realojados noutras instalações do LAPI. No total foram 32 assistidos.