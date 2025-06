Requalificação da Calçadinha promove mobilidade inclusiva em Coruche

Foi inaugurada a requalificação paisagística da Calçadinha, em Coruche, num investimento superior a 1,7 milhões de euros que privilegia a mobilidade para todos e a valorização do espaço público. A cerimónia de inauguração contou com a presença de Francisco Oliveira, presidente da Câmara de Coruche, e de António Ceia da Silva, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo.

O momento foi assinalado como uma celebração do espaço público enquanto factor de qualidade de vida e atractividade do território, numa intervenção que aposta na sustentabilidade, acessibilidade e preservação da identidade local. Com um investimento de 1.769.445 euros, acrescido de IVA, a obra foi executada mantendo as áreas verdes existentes, introduzindo percursos acessíveis, novo mobiliário urbano e soluções que integram a paisagem com uma abordagem contemporânea e inclusiva. Entre os elementos destacados está o elevador de acesso, disponível diariamente entre as 07h00 e as 21h30, oferecendo uma alternativa segura e acessível a toda a população.