Suspeito de abuso sexual da enteada detido em VFX

A Polícia Judiciária deteve em Vila Franca de Xira um homem de 51 anos, indiciado por três crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação vulnerável, na pessoa de uma sua enteada, de 15 anos. Numa nota, a Polícia Judiciária (PJ) avançou que elementos da directoria de Lisboa e Vale do Tejo detiveram no dia 10 de Junho, em Vila Franca de Xira, um homem indiciado pela “prática de três crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável”, no caso a sua enteada. “Os factos começaram por enquadrar importunação sexual e escalaram até aos contactos físicos, quando a menor se encontrava a dormir”, explicou a PJ, acrescentando que a vítima “acabou por pedir ajuda aos irmãos, que denunciaram as agressões”. A PJ desenvolveu de imediato “diligências investigatórias urgentes”, procedendo-se na mesma data à detenção do suspeito.