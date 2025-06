ULS Médio Tejo abre linha telefónica gratuita de apoio à maternidade e amamentação

Projecto propõe-se a garantir acompanhamento profissional, técnico e emocional desde os primeiros dias de vida do bebé, sendo o principal objectivo oferecer um apoio acessível e de proximidade que favoreça o sucesso do aleitamento materno e o bem-estar familiar.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo vai lançar o projecto AMA – Apoio à Maternidade e Amamentação para apoiar na transição para a parentalidade e na superação das dificuldades associadas ao aleitamento materno, foi anunciado. O projecto, que entra em funcionamento no dia 16 de Junho, pretende reforçar o apoio na área da saúde materna e responder a uma “necessidade sentida no terreno”, através de uma linha telefónica gratuita, sendo destinada a todas as mães e famílias da área da abrangência dos 11 municípios da ULS Médio Tejo, entidade com sede em Torres Novas.

“Foram precisamente as colegas do terreno e que dão apoio às consultas nos primeiros dias de vida das crianças, que perceberam da necessidade das mães e dos pais nos primeiros dias em que, por exemplo, quando há a subida de leite, a mulher sente necessidade de falar com um profissional de saúde e, por vezes, não é fácil chegar-lhe. Esta linha permite um contacto exclusivo para um número de telefone, 24 horas por dia, em que são os enfermeiros da Neonatologia que recebem esta chamada e fazem a triagem da situação”, explicou à Lusa a enfermeira - directora da ULS Médio Tejo, Piedade Pinto.

Piedade Pinto deu ainda conta que este projecto assenta em dois eixos, o primeiro dos quais na criação da linha telefónica “Amamenta Care”, um “canal directo, disponível 24 horas em todos os dias do ano”, que permite às mães “esclarecer dúvidas em tempo real, receber orientação especializada e, sempre que necessário, ser encaminhadas para uma consulta presencial” de apoio à amamentação. Esta linha telefónica é gratuita [912536745] e será atendida por enfermeiros especialistas da Unidade de Neonatologia de Abrantes, com formação avançada em amamentação.

O segundo eixo, continuou, “passa pela criação de uma rede assistencial de consultas de enfermagem em aleitamento materno, que serão disponibilizadas nos Hospitais de Abrantes e Torres Novas, bem como nas unidades de cuidados de saúde primários” da região. “Estas consultas especializadas permitem prestar acompanhamento de proximidade, ajustado às necessidades de cada mãe, assegurando o direito a um início de vida familiar com mais confiança, conhecimento e suporte profissional”, declarou a responsável, tendo feito notar que “a promoção do aleitamento materno” é “um dos pilares essenciais da saúde pública”. A ULS Médio Tejo salienta que, além dos “benefícios nutricionais e imunológicos”, a amamentação é um “factor protector para a saúde da mulher e da criança, favorecendo o vínculo afectivo e prevenindo inúmeras doenças”, tendo indicado que, ainda assim, em Portugal, “apenas 22% das crianças são amamentadas em exclusivo até aos seis meses” de idade.