Fotografias de Alenquer em exposição nos Açores

As fotografias das Festas do Império do Divino Espírito Santo de Alenquer rumaram até aos Açores, onde vão ser expostas nas Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada. No âmbito de uma parceria com a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, as 18 fotografias tiradas em Alenquer, por ocasião das festas de 2024, e que estiveram expostas este ano no Parque Vaz Monteiro, vão agora ser mostradas na cidade de Ponta Delgada. As 18 fotografias foram feitas pelos fotógrafos de Alenquer José Gomes, Nuno Rodrigues e Emanuel Cipriano, que já em 2024 tinham participado na mesma residência artística e no intercâmbio com os Açores. “O maior desafio em fazer estas fotografias era o facto de estar sempre tudo em movimento, desde as procissões aos cortejos religiosos. Há sempre surpresas para os fotógrafos, por muito que conheçamos a tradição”, disse José Gomes a O MIRANTE.

Os três fotógrafos de Alenquer estão a colaborar para a edição de um livro que vai reunir imagens das festas e tradições do concelho de Alenquer, e que José Gomes espera que seja editado nos próximos meses, com o apoio da Câmara de Alenquer. As Festas do Império do Divino Espírito Santo de Alenquer celebram-se há mais de 700 anos, e foram instituídas na vila pela Rainha Santa Isabel e pelo Rei D. Dinis.