Locomodels Expo volta a Vila Franca de Xira em Novembro

A Locomodels, uma exposição dedicada a modelismo ferroviário, organizado pelo Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca (GMFA), vai voltar ao concelho de Vila Franca de Xira entre os dias 21 e 23 de Novembro. A exposição tem como objectivo divulgar o modelismo ferroviário enquanto actividade criativa e técnica. Para apoiar a realização da iniciativa, a Câmara de Vila Franca de Xira aprovou em reunião de câmara conceder um conjunto de apoios financeiros e logísticos à associação, ao abrigo do PAMA – Programa de Apoio ao Movimento Associativo.

A deliberação aprovada prevê um apoio financeiro de 2.000€ e apoio logístico através da cedência da camarata da Quinta Municipal de Subserra, com isenção de taxas de utilização, e da utilização do Pavilhão Desportivo do Futebol Clube de Alverca, ao abrigo do Protocolo do PAMA, bem como a cedência de materiais e equipamentos.