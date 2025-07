Parque Ambiental de Santa Margarida recebe iniciativa dedicada às plantas

O Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, vai ser palco da iniciativa “Práticas e Saberes Tradicionais sobre as Plantas”, no dia 28 de Junho, numa iniciativa que junta natureza, tradição e cultura local. A organização está a cargo da Câmara de Constância, através do Parque e do Museu dos Rios e das Artes Marítimas.

O programa começa às 9h00 com a abertura da Feirinha do Livro dedicada à natureza e ambiente e meia hora depois arranca o passeio “À descoberta das plantas usadas pelos nossos avós”, que dá oportunidade aos participantes de aprender mais sobre os usos tradicionais das plantas locais. Pelas 11h00, o artista José Paulo Nobre vai orientar o ateliê de pintura botânica e aguarela “Arte Constância”, uma actividade gratuita, mas com inscrição obrigatória, que visa aliar a ciência e criatividade. Durante a tarde, a partir das 15h00, a artesã Palmira Governo vai dinamizar o ateliê “Bonequinhas de Constância”, seguido das “Conversas ao Sabor das Plantas”, às 16h30, onde serão apresentados marcadores de livros inspirados no tema do dia.