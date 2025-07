Rancho de Vila Nova do Coito com apoio para reparar autocarro

O Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito vai receber um apoio de 4 mil euros da Câmara de Municipal de Santarém para ajudar a suportar as despesas com a reparação da caixa de velocidades do autocarro da colectividade. A proposta foi aprovada em reunião do executivo municipal.