Atleta olímpica de Abrantes, Francisca Laia, suspensa por quatro anos por doping

Canoísta olímpica que representa o Clube Desportivo “Os Patos” só pode voltar às competições em 2029.

A Agência Internacional de Testes confirmou que Francisca Laia foi suspensa por quatro anos por acusar positivo num teste antidoping, anunciou o organismo em comunicado. A canoísta olímpica natural de Abrantes, que já representou o Sporting Clube de Portugal, aceitou o castigo, depois de ter acusado uma substância que melhora o desempenho físico, revelou a ITA.

A atleta do Clube Desportivo “Os Patos” aceitou as consequências impostas pela violação aos regulamentos antidoping. A suspensão iniciou-se a 30 de Maio de 2025 e decorre até 29 de Maio de 2029. A situação ocorreu depois de um controlo feito nos Mundiais de distâncias não olímpicas realizados em Samarcanda, Uzbequistão, em 25 de Agosto de 2024. Nessa prova Francisca Laia conquistou a medalha de prata em K2 200 em dupla com Teresa Portela e de bronze no K4 500 misto com Teresa, Fernando Pimenta e Messias Baptista. Com esta sanção, os resultados obtidos pela atleta abrantina ficam sem efeito. A decisão da Agência Internacional de Testes pode ser ainda alvo de recurso na Divisão de Apelo do Tribunal Arbitral do Desporto.

Francisca Laia iniciou o seu percurso na canoagem aos seis anos, por influência do pai, João Laia, no Clube Desportivo Os Patos, em Abrantes. Ao longo dos anos tem vindo a coleccionar medalhas, nacionais e internacionais, e já foi eleita várias vezes atleta feminina do ano. O ponto mais alto na sua carreira desportiva atingiu-o com a participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Em 2012 ingressou na Universidade de Coimbra para estudar medicina. Um dos seus sítios favoritos para treinar é na Aldeia do Mato, na albufeira de Castelo do Bode.