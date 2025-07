Avança requalificação do rinque da Olaia

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O rinque desportivo da Olaia, no concelho de Torres Novas, vai ser alvo de uma intervenção que vai envolver a requalificação do pavimento desportivo, que se apresenta bastante degradado. O auto de consignação da empreitada - adjudicada à empresa Sports Partner - Distribuição e Fabrico de Equipamentos Desportivos, Lda. pelo valor de 35.297 euros - foi assinado a 9 de Junho.

A obra, que tem um prazo de execução de 30 dias, visa, além da correcção do piso que inclui a aplicação de um novo revestimento antiderrapante, a reparação da rede de protecção, substituição das redes das balizas, introdução de novas valências desportivas como um campo de ténis, incluindo a rede e os respectivos postes e a pintura das marcações.