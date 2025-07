Casa do Benfica na Golegã coloca mais um jovem num grande do futsal nacional

A Casa do Benfica na Golegã continua a formar jovens para o futsal. Brayan do Nascimento está confirmado como jogador do Sporting CP para a próxima temporada. O jovem jogador de 12 anos fez 33 golos em 40 jogos na época 2024/2025 pelas equipas de futsal sub13 e sub15 da Casa do Benfica. Este é o terceiro jogador, em três anos consecutivos, a sair da formação da CBG para clubes de topo do futsal português. Salvador Carvalho e Arthur Rodrigo saíram em 2023 e 2024 para o SL Benfica. A direcção da Casa do Benfica da Golegã considera que os convites por parte dos maiores emblemas nacionais são prova da qualidade do trabalho de formação que vem sido desenvolvido e reconhecido cada vez mais a nível nacional.