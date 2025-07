Clube de Ginástica de Torres Novas com pódios na última competição da época

Ginastas masculinos e femininos do Clube de Ginástica de Torres Novas estiveram em bom plano no Campeonato Nacional da Divisão Base, o último da época.

O Clube de Ginástica de Torres Novas participou no Campeonato Nacional da Divisão Base, no Complexo Desportivo da Maia, tendo os seus ginastas alcançado vários pódios em quase todos os escalões, tanto na ginástica artística masculina (GAM) como na ginástica artística feminina (GAF).

O ginasta Guilherme Gameiro sagrou-se campeão nacional de argolas no escalão de iniciados, subiu ao 2º lugar do pódio no all around e na barra-fixa, ficou em 3º no solo, paralelas e cavalo. O ginasta Rodrigo Martins sagrou-se vice-campeão nacional de cavalo, no escalão de juvenis. O ginasta Paulo Borges, ficou em 3º lugar nas argolas no escalão de juvenis.

No sector feminino, a ginasta Constança Lopes, depois de ter estado um ano sem competir devido a lesão, alcançou o 3º lugar nos saltos no escalão de juniores. A ginasta do CGTN, Nova Tredoux, conseguiu a terceira melhor pontuação no solo, no escalão de juvenis, mas devido ao facto de não ser cidadã portuguesa não pôde subir ao pódio do Campeonato Nacional da Divisão Base.

O CGTN acaba a época desportiva com quatro campeões nacionais de ginástica artística: Helena Biléu (iniciada da 2ª divisão), Mia Miele (juvenil da 2ª divisão), Madalena Martins (júnior da 2ª divisão) e o ginasta Guilherme Gameiro (iniciado da divisão base).