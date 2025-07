Cristiano Coelho é o novo treinador de futsal do SC Ferreira do Zêzere

Técnico adjunto nas últimas duas temporadas chega agora ao posto de treinador principal da equipa para 2025/26. Cristiano Coelho leva longo percurso no futsal com passagem por Inglaterra.

O Sport Clube Ferreira do Zêzere anunciou a contratação de Cristiano Coelho como novo treinador principal do conjunto sénior da equipa de futsal. O técnico de 32 anos foi adjunto de Ricardo Lobão nas duas últimas temporadas dos ferreirenses e chega agora ao posto de treinador principal. Cristiano Coelho é natural de Vieira de Leiria e começou o seu percurso na modalidade em 2007 como jogador, tendo começado a carreira de técnico em Inglaterra, onde foi também coordenador de formação e teve passagens pelo Reading Escolla Futsal, London United e Escolla Futsal. Voltou a Portugal pela porta dos Leões de Porto Salvo, começando como olheiro e mais tarde para treinador-adjunto na equipa técnica de Ricardo Lobão, que mais tarde o viria a convidar para trabalhar no SC Ferreira do Zêzere.

Durante duas temporadas, Cristiano Coelho trabalhou como treinador-adjunto dos ferreirenses, assumindo agora o primeiro desafio como treinador principal em Portugal. O SC Ferreira do Zêzere terminou a temporada regular em 8ª lugar e foi eliminado nos quartos-de-final da fase eliminar perante o tetracampeão Sporting, tendo ainda conseguido levar a eliminatória a três jogos depois de uma vitória categórica por 5-4 frente aos lisboetas no primeiro jogo.