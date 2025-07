Duas centenas de crianças em mega-aula de judo em Tomar

Evento contou com a presença da judoca Patrícia Sampaio e do seu irmão e treinador Igor Sampaio.

O Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio foi palco de um momento desportivo memorável. A 4ª edição do encontro Olímpico de Judo, organizado pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, em parceria com o Agrupamento de Escolas Templários e a Câmara de Tomar, reuniu quase duas centenas de crianças para uma mega-aula de judo. A iniciativa foi destinada não só aos alunos das Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) do Agrupamento de Escolas Templários, mas também aos praticantes da classe de judo da Gualdim Pais.

A aula incluiu a entrega de diplomas a todos os participantes e a atribuição da graduação infantil (cinto branco e amarelo) aos alunos das AEC. O evento contou com a presença da judoca Patrícia Sampaio e do seu irmão e treinador, Igor Sampaio, que conduziu a aula, combinando uma abordagem técnica com uma dimensão humana, dinamizando a sessão com entusiasmo, proximidade e motivação.

A seu lado, Patrícia Sampaio, a judoca olímpica que dá nome ao pavilhão, surpreendeu com pequenas demonstrações adaptadas ao nível dos mais pequenos. A iniciativa contou ainda com o apoio de vários alunos avançados do treinador, que colaboraram activamente no acompanhamento técnico e contribuíram para o sucesso da actividade.

Também estiveram presentes a vereadora do desporto da Câmara de Tomar, Rita Freitas, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, o presidente da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, José Brito, o presidente do Agrupamento de Escolas Templários, Paulo Macedo, e o presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS), António Leal.