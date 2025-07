Equipas de futsal da Casa do Benfica da Golegã recebidas nos paços do concelho

A Câmara da Golegã recebeu as equipas de infantis e iniciados de futsal da Casa do Benfica da Golegã, num momento de celebração e reconhecimento pelo desempenho ao longo da época. A equipa de infantis foi homenageada pela conquista do título de campeã distrital, com a entrega das faixas de campeões, enquanto os iniciados receberam as suas medalhas e taça da prova de encerramento de futsal, atribuída pela Associação de Futebol de Santarém (AFS).

As distinções foram entregues pelo presidente da câmara, António Camilo, vice-presidente, Diogo Rosa, presidente da Casa do Benfica da Golegã, Gonçalo Rodrigues, e o director da AFS, Bruno Medinas.