GD Pontével de volta à primeira divisão distrital de futebol

GD Pontével vai regressar à primeira divisão distrital de Santarém na próxima temporada depois de ter vencido o play-off de subida frente ao Atlético Riachense.

O Grupo Desportivo de Pontével garantiu a subida à primeira divisão distrital da AF Santarém depois de ter levado de vencido o Atlético Riachense no play-off de subida. A derrota em Riachos por 2-1 na primeira-mão não demoveu a equipa de Pontével, que deu a volta à eliminatória com uma vitória por 3-0 no Campo das Marotas, no dia 8 de Junho.

A reviravolta foi consumada com um bis de Rafael Vicente e um golo de Carlos Mota. O clube de Pontével regressa à primeira divisão distrital depois de em 2020 ter desistido de participar por falta de capacidade do clube em suportar os custos da equipa sénior. O caminho recomeçou no Campeonato Inatel de Santarém com subida à segunda distrital, logo na primeira época. Duas épocas na segunda divisão foram suficientes para construir o regresso ao topo do futebol distrital.