Inês Fonseca conquista Taça de Portugal de ciclismo em sub-17

Inês Fonseca, da Escola de Ciclismo “Os Águias” de Alpiarça, conquistou a Taça de Portugal de ciclismo no escalão de sub-17 feminino.

A atleta da Escola de Ciclismo “Os Águias” de Alpiarça, Inês Fonseca, venceu a Taça de Portugal de ciclismo no escalão sub-17 feminino. A jovem ciclista natural de Salvaterra de Magos selou a conquista com a vitória na 5.ª etapa em Albergaria-a-Velha, depois ter vencido também a segunda e quarta etapas da competição. Na classificação geral da Taça de Portugal, Inês Fonseca conseguiu 195 pontos, mais 45 que Nataluy Verdugo, que foi segunda classificada e mais 65 que Marta Esteves, que terminou em terceiro. As colegas de Inês Fonseca também estiveram em bom plano, tendo todas nas primeiras quinze posições da tabela. A equipa é composta por Beatriz Rodrigues, Bárbara Cunha, Diana Silva, Francisca Grazina, Carolina Aurélio e Lia Magalhães.