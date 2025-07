Jovem de Azinhaga vai ao mundial de motocross

Salvador Campino, 11 anos, vai participar no campeonato do mundo de motocross na categoria MX65, a 5 e 6 de Julho, em França. O piloto do Azinhaga Atlético Clube alcançou pódios consecutivos nas etapas da competição regional e nacional. O município da Golegã felicita o jovem pelos resultados alcançados e o clube pelo apoio contínuo aos atletas, contribuindo para a projecção do nome da freguesia e do concelho.