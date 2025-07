Juvenis da Laranja Mecânica vencem Taça de Encerramento

O escalão de Juvenis da Laranja Mecânica Futsal Clube, concelho de Torres Novas, sagrou-se vencedor da Taça Encerramento do referido escalão, tendo defrontado equipas como o Vitória de Santarém (segundo classificado) e a Casa do Benfica da Golegã (terceiro classificado).

Uma vitória importante deste clube de formação, fundado em 2015, e que conta actualmente com 160 atletas de formação, desde os cinco aos 18 anos, entre masculinos e femininos, refere o clube, certificado pela Federação Portuguesa de Futebol como escola de futsal com duas estrelas e reconhecido com a Bandeira Ética do Instituto Português do Desporto e Juventude. Recentemente, um dos atletas de formação do clube, Martim Marujo, dos sub-13, foi convocado para a selecção nacional de futsal.