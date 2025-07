Lucas Santos vai representar Portugal em competição mundial de trampolins

Lucas Santos, jovem de Benavente e atleta do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos, está apurado para os World Games 2025, após conquistar o primeiro lugar nos apuramentos nacionais de trampolim sincronizado, ao lado do parceiro Gabriel Albuquerque, da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé.

A prova de qualificação decorreu no Pavilhão de Santo Estêvão e o par português garantiu o lugar de topo entre os candidatos, assegurando a única vaga atribuída a Portugal nesta disciplina. Os World Games 2025 realizam-se entre 7 e 17 de Agosto, em Chengdu, na China, e reúnem cerca de 5.000 atletas de 118 países.