Alenquer assinala oito anos de cooperação vitivinícola com cidade croata

O Parque Vaz Monteiro, em Alenquer, acolhe a 27 de Junho, a partir das 18h00, um momento cultural e uma prova de vinhos que visa celebrar o 8º aniversário do acordo de cooperação internacional entre Alenquer e a cidade croata de Benkovac, alargado em 2024 a uma terceira, a cidade bósnia de Ljubuski.

Este convénio tripartido acertado em 2017 visou preservar e valorizar a identidade de castas autóctones e de vinhas velhas – algumas das quais se encontravam praticamente extintas –, salvaguardando a sua versatilidade e potencial, e promovendo a sua reintrodução na produção vitivinícola local. A Câmara de Alenquer investiu na criação de uma colecção ampelográfica no Jardim das Águas, a partir da enxertia de cerca de 330 videiras, com vista à recuperação, estudo e análise de castas antigas: 28 castas de vinho branco e 22 de vinho tinto.

Em Alenquer, a comitiva dos dois países reunir-se-á para assistir a um momento cultural com poesia, pintura e música e ainda para marcar presença numa prova de vinhos das castas permutadas entre os dois países e que se fortalecem no estrangeiro, comentada pelo enólogo da Adega Cooperativa da Labrugeira, Ricardo Noronha. Além da presença de membros do executivo municipal das localidades de Alenquer e de Benkovac, a cerimónia contará com a presença das embaixadoras da Croácia em Lisboa, Anita Trsic, e de Portugal em Zagreb, Maria Manuel Durão.

Inserida nesta celebração, o Posto de Turismo irá contar com a exposição “À Tona: Monstros e Vinhedos”, entre 27 de Junho e 18 de Julho. No Parque Vaz Monteiro será possível apreciar os trabalhos da artista Lola Escámez, que conjuga uma técnica mista de tinta da China, com lixívia ou açafrão, e, como pigmento principal, um fruto deste acordo de cooperação: os próprios vinhos resultantes do blend de duas castas autóctones de Alenquer e Benkovac (respetivamente Vital e Posip).