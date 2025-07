Actor Gonçalo Portela é candidato à União de Freguesias de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz

Natural de Alhandra, o actor é o cabeça de lista da coligação Nova Geração, liderada pelo PSD.

O actor Gonçalo Portela foi anunciado como o candidato da Nova Geração – coligação entre PSD e Iniciativa Liberal – à presidência da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz nas próximas autárquicas. Natural de Alhandra, terra onde cresceu e iniciou o seu percurso cultural e desportivo, Gonçalo Portela é conhecido do grande público como actor – segundo o portal IMDB soma mais de 60 participações em televisão - mas agora avança para o palco político com o objectivo de dar um novo rumo à freguesia onde sempre viveu. O candidato diz avançar por ser fundamental cuidar-se da qualidade de vida das pessoas da união de freguesias, numa altura em que Mário Cantiga sai de cena e já não se vai recandidatar. A candidatura de Gonçalo Portela insere-se no projecto mais amplo da Nova Geração para o concelho de Vila Franca de Xira, apostando numa liderança “inovadora, de proximidade e capaz de resolver os problemas urgentes” das pessoas.