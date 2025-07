Demissões na Iniciativa Liberal em Santarém

O coordenador e dois vogais do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal em Santarém demitiram-se, numa altura em que se preparam as listas para as eleições autárquicas do próximo Outono. Segundo fonte do partido, Afonso Claudino das Neves e os vogais Paulo Trezentos e Marco Marcelino apresentaram no espaço de uma semana a sua demissão, mergulhando a estrutura local numa crise inesperada, segundo fonte do partido. A mesma fonte considera que esta decisão coloca em causa a legitimidade democrática da representação do partido no concelho e compromete a organização das próximas campanhas autárquicas. Actualmente o coordenador da IL em Santarém é o antigo candidato à Câmara de Santarém, em 2021, Marcos Gomes.