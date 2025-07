Fernanda Castelo Branco é a candidata da CDU à Câmara do Sardoal

A CDU anunciou que vai candidatar Fernanda Castelo Branco, de 63 anos, à presidência da Câmara do Sardoal nas próximas autárquicas, com as apostas na saúde, nos serviços públicos e na atracção de pessoas a marcarem o programa. Em comunicado, a CDU, coligação que junta o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes, considerou que o concelho do Sardoal “não pode continuar votado ao esquecimento, à desertificação e ao envelhecimento da sua população”, tendo defendido uma aposta na saúde, nos serviços públicos e na valorização dos trabalhadores. Fernanda Castelo Branco apontou ainda a necessidade de “mais transportes públicos” para uma “maior e melhor mobilidade das populações entre as quatro freguesias” do concelho e reclamou como “urgente reverter a actual concessão da distribuição da água à empresa Tejo Ambiente, retomando a câmara municipal o seu controlo, permitindo, assim, baixar os preços praticados”.

Descrita pela CDU como “mulher de causas e de princípios”, Fernanda Castelo Branco, de 63 anos, assistente pessoal do CAVI (Centro de Apoio à Vida Independente), tem um percurso de vida dedicado à defesa dos serviços públicos e dos direitos dos trabalhadores, à protecção do ambiente enquanto membro da Associação ZERO, à defesa dos animais e da natureza, da solidariedade e da paz. Como candidato à Assembleia Municipal de Sardoal, a CDU apresenta Júlio Manuel Santos, 71 anos, técnico administrativo (aposentado), ex-dirigente do Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos” e antigo dirigente sindical.