Fernando Ferreira lidera lista da CDU na freguesia do Vale de Santarém

Candidato tem forte ligação ao movimento associativo e já foi presidente da Assembleia de Freguesia de Vale de Santarém no mandato 1990/1993.

Fernando Ferreira, 65 anos, reformado, é o cabeça de lista da CDU na freguesia de Vale de Santarém, de onde é natural e residente. O candidato é licenciado em Gestão de Empresas, tem um mestrado nessa área e é doutorando em Sociologia Económica e das Organizações. Exerceu actividade comercial no sector automóvel e foi gestor e director de recursos humanos numa empresa multinacional no sector de elevação. Foi ainda professor convidado no ensino superior.

Com forte ligação ao movimento associativo, foi membro e dirigente do Teatro de Amadores do Vale de Santarém, da Associação Regional de Santarém do Teatro de Amadores e do Centro Cultural Regional de Santarém. Esteve também ligado à Associação Cultural Vale de Santarém Identidade e Memória e à União Distrital das IPSS.

No campo político, foi presidente da Assembleia de Freguesia de Vale de Santarém no mandato 1990/1993. É independente e propõe-se mobilizar a população para transformar o Vale de Santarém numa vila mais acolhedora e mais desenvolvida, numa simbiose entre passado e futuro, cultura e lazer, rural e urbano.