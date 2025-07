Luís Moita é o candidato do Chega à Junta de Nossa Senhora de Fátima

Luís Moita é o actual presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha.

O presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, Luís Moita, vai candidatar-se pelo Chega a presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, no Entroncamento. Natural de Lisboa e residente no Entroncamento desde 2005, Luís Moita é sargento-chefe aposentado do exército, onde serviu por mais de 30 anos. Distinguido com várias condecorações, incluindo a medalha D. Afonso Henriques, foi formador de gerações de militares e referência nas áreas da logística e electromecânica. Transparência, proximidade, respeito pelos combatentes e atenção real às necessidades da população são as promessas do candidato.