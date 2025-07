Alunos de Samora Correia entregam roupa e brinquedos a famílias carenciadas

Alunos do 8.º D da Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, entregaram dezenas de sacos com roupa, calçado e brinquedos à Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC), numa acção solidária inserida no projecto “Let’s Help”. Durante a entrega, que contou com a presença de voluntários da ASASC, foi realizada uma aula de cidadania onde se falou sobre solidariedade e sustentabilidade. Os bens recolhidos foram seleccionados e preparados pelos voluntários e entregues a famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pela ASASC, que presta apoio regular a mais de 300 pessoas.