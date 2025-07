Apanhado em flagrante a furtar num restaurante em Torres Novas

Homem que se deslocava em viatura com matrícula falsa foi detido quando se preparava para fazer um furto num restaurante em Torres Novas.

Um homem de 41 anos foi detido em flagrante no dia 13 de Junho, quando tentava consumar um furto num restaurante, no concelho de Torres Novas, informou em comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR). No âmbito de uma acção de patrulhamento, os militares detectaram o indivíduo nas imediações de um estabelecimento de restauração quando se preparava para consumar o furto. Ao aperceber-se da presença da patrulha, o suspeito encetou de imediato a fuga, tendo sido possível, no decurso da intervenção, interceptá-lo na posse de uma viatura furtada, a circular com matrícula falsa.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas. Além da GNR do Posto Territorial de Torres Novas, a acção contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Torres Novas.