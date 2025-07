Após décadas de espera vai avançar a obra para eliminar passagem de nível das Assacaias

Foi assinado no dia 17 de Junho o auto de consignação da empreitada para construção da variante à EN365 que vai permitir a supressão da passagem de nível de Assacaias, na Linha do Norte, nos arredores de Santarém, que constitui um estrangulamento à mobilidade entre Santarém e Alcanhões. Está dado o último passo burocrático que permite o arranque de uma obra ambicionada há mais de duas décadas. A empreitada foi adjudicada à empresa Civibéria – Obras Civis, S.A., por 2.245.000€ (mais IVA). O prazo de execução previsto é de 420 dias.

“Todos os trâmites burocráticos estão concluídos, agora vamos passar à fase da obra”, publicou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas redes sociais, destacando que se “tratou de um trabalho intenso, com muitos nós desatados, graças ao empenho de todos os envolvidos”. O autarca deixa um “agradecimento especial ao Governo, em particular ao ministro das Infraestruturas, à ministra do Ambiente e à Infraestruturas de Portugal (IP), pelo apoio e proximidade”.

O contrato entre a Infraestruturas de Portugal e o empreiteiro já estava assinado há mais de um ano, mas a obra não arrancou devido à burocracia dos organismos do Estado. O presidente da Junta de Freguesia de Alcanhões, Pedro Mena Esteves (PS), foi expressando o seu desagrado com a situação em reuniões de câmara e da Assembleia Municipal de Santarém, lamentando que divergências entre a IP e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) tenham protelado o arranque das obras.

A supressão da passagem de nível de Assacaias é uma ambição antiga e já em 2005 a Assembleia Municipal de Santarém tinha aprovado uma declaração de interesse público da obra, com vista a avançar-se com expropriações de terrenos para construção da variante rodoviária. Na altura, o valor estimado a pagar aos proprietários rondava os 405 mil euros. Na mesma sessão foi ainda aprovado o protocolo a realizar entre a então Rede Ferroviária Nacional (Refer) e o município para o financiamento da construção da variante mas o processo ficou na gaveta durante anos.